Luxemburg: Mann bei Diebstahlversuch mit Messer verletzt – Krankenhaus

Foto: Ulrich Niehoff/dpa/Symbolbild

LUXEMBURG. Am Abend des 16.10.2025 wurde der Polizei ein Mann mit einer Schnittverletzung auf der Place de la Gare im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Ersten Informationen zufolge hatte ein Mann versucht, einem anderen die Kette vom Hals zu reißen.

Dem Opfer gelang es jedoch, den Täter wegzudrücken. Daraufhin verletzte der Täter das Opfer mit einem Messer an der Schulter und ergriff anschließend die Flucht. Nach Erstversorgung vor Ort wurde das Opfer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Ermittlungen wurden in die Wege geleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)

