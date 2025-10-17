Reisepass im Schuh! – Zwei Männer scheitern gleich doppelt bei Einreise nach Trier

Trier. Gleich zwei Mal an einem Tag versuchten zwei 34-jährige Männer aus Ägypten, aus Luxemburg nach Deutschland einzureisen – beide Male ohne gültige Papiere. Die Bundespolizei stoppte die Männer am Donnerstag (16. Oktober 2025) zunächst am Trierer Hauptbahnhof und später am Fernbushalt in Trier.

Der erste Versuch erfolgte gegen 8:30 Uhr mit einem Zug aus Luxemburg. Bei der Kontrolle am Hauptbahnhof konnten die Beamten schnell feststellen, dass keiner der Männer gültige Personaldokumente zur Einreise vorweisen konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde beiden die Einreise verweigert – sie wurden zurück nach Luxemburg geschickt.

Doch nur wenige Stunden später, gegen 16:30 Uhr, tauchten die beiden erneut auf: Diesmal wollten sie mit einem Reisebus ins Bundesgebiet gelangen. Wieder ohne die erforderlichen Einreisedokumente. Bei einer erneuten Kontrolle fanden die Bundespolizisten schließlich bei einem der Männer einen ägyptischen Reisepass – versteckt im Schuh.

Nach einer richterlichen Entscheidung in sein Heimatland Ägypten zurückgewiesen werden. Sein Begleiter wurde erneut nach Luxemburg überstellt.