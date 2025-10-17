Martinsumzüge 2025 in der VG Konz: Laternen leuchten bei insgesamt 22 Umzügen

KONZ. Wenn im November Sankt Martin gefeiert wird, werden wieder unzählige Laternen die Dunkelheit erhellen. Denn in der Verbandsgemeinde Konz finden viele Martinsumzüge statt – mit Martinsfeuer, Brezelausgabe und zahlreichen Teilnehmern, die gemeinsam singen.

Hier eine Übersicht der Umzüge:

Konz Stadt: 11.11.2025 um 18:00 Uhr, Parkplatz hinter Verwaltungsgebäude II

Konz-Könen: 10.11.2025 um 18:00 Uhr, Pferdemarkt

Konz-Oberemmel: 10.11.2025 um 18:00 Uhr, Kirche St. Pius

Konz-Kommlingen: 11.11.2025 um 18:00 Uhr Kommlinger Kapelle – ab 17.30 Uhr Besinnungsabend in der Kapelle

Tälchen: 11.11.2025 um 18:00 Uhr, Kirche Krettnach

Roscheid: 07.11.2025 um 18:15 Uhr, Kita St. Helena

Karthaus: 11.11.2025 um 19:00 Uhr, evangelische Kirche

Filzen-Hamm: 09.11.2025 um 18:00 Uhr, Wendehammer am Ortseingang Hamm

Kanzem: 14.11.2025 um 18:00, Bürgerhaus

Nittel: 08.11.2025 um 18:00 Uhr, Feuerwehr Nittel

Nittel-Köllig: 07.11.2025 um 18:30 Uhr, Feuerwehr Köllig

Nittel-Rehlingen: 11.11.2025 um 18:00 Uhr, Feuerwehr/Alte Schule

Oberbillig: 08.11.2025 um 18.00 Uhr, Kirche

Onsdorf: 14.11.2025 um 18:00 Uhr, Brunnenplatz

Pellingen: 10.11.2025 um 18:00 Uhr, Schulhof Grundschule

Tawern: 11.11.2025 um 18:00 Uhr, Pfarrkirche

Tawern-Fellerich: 08.11.2025, 18:00 Uhr, Spielplatz am Rand des Neubaugebiets

Temmels: 07.11.2025 um 18:30 Uhr, Pfarrkirche

Wasserliesch: 08.11.2025 um 18:00, Grundschule

Wawern: 08.11.2025 um 18:00 Uhr, Pfarrkirche

Wellen: 08.11.2025 um 18:00 Uhr, Kirche

Wiltingen: 09.11.2025 um 18:30 Uhr, Bürgerhaus (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)