Martinsumzüge 2025 in der VG Konz: Laternen leuchten bei insgesamt 22 Umzügen

KONZ. Wenn im November Sankt Martin gefeiert wird, werden wieder unzählige Laternen die Dunkelheit erhellen. Denn in der Verbandsgemeinde Konz finden viele Martinsumzüge statt – mit Martinsfeuer, Brezelausgabe und zahlreichen Teilnehmern, die gemeinsam singen.
Hier eine Übersicht der Umzüge:
Konz Stadt: 11.11.2025 um 18:00 Uhr, Parkplatz hinter Verwaltungsgebäude II
Konz-Könen: 10.11.2025 um 18:00 Uhr, Pferdemarkt
Konz-Oberemmel: 10.11.2025 um 18:00 Uhr, Kirche St. Pius
Konz-Kommlingen: 11.11.2025 um 18:00 Uhr Kommlinger Kapelle – ab 17.30 Uhr Besinnungsabend in der Kapelle
Tälchen: 11.11.2025 um 18:00 Uhr, Kirche Krettnach
Roscheid: 07.11.2025 um 18:15 Uhr, Kita St. Helena
Karthaus: 11.11.2025 um 19:00 Uhr, evangelische Kirche
Filzen-Hamm: 09.11.2025 um 18:00 Uhr, Wendehammer am Ortseingang Hamm
Kanzem: 14.11.2025 um 18:00, Bürgerhaus
Nittel: 08.11.2025 um 18:00 Uhr, Feuerwehr Nittel
Nittel-Köllig: 07.11.2025 um 18:30 Uhr, Feuerwehr Köllig
Nittel-Rehlingen: 11.11.2025 um 18:00 Uhr, Feuerwehr/Alte Schule
Oberbillig: 08.11.2025 um 18.00 Uhr, Kirche
Onsdorf: 14.11.2025 um 18:00 Uhr, Brunnenplatz
Pellingen: 10.11.2025 um 18:00 Uhr, Schulhof Grundschule
Tawern: 11.11.2025 um 18:00 Uhr, Pfarrkirche
Tawern-Fellerich: 08.11.2025, 18:00 Uhr, Spielplatz am Rand des Neubaugebiets
Temmels: 07.11.2025 um 18:30 Uhr, Pfarrkirche
Wasserliesch: 08.11.2025 um 18:00, Grundschule
Wawern: 08.11.2025 um 18:00 Uhr, Pfarrkirche
Wellen: 08.11.2025 um 18:00 Uhr, Kirche
Wiltingen: 09.11.2025 um 18:30 Uhr, Bürgerhaus (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)