Stark eingeschüchtert und verängstigt: Vermisste Hündin gefunden – an Baum gebunden

KIRCHEN (SIEG). Nachdem die Polizei Betzdorf am Morgen des 16.10.2025 eine Pressemitteilung zum Diebstahl der Mischlingshündin „Adelaide“ veröffentlichte, meldeten sich noch am selben Tag mehrere Zeugen bei hiesiger Wache, um Hinweise in dieser Sache zu geben.

Aufgrund mehrerer Meldungen zu lautem Hundegebell begab sich eine Streife zum einem an das Wohngebiet „Auf der Sohle“ angrenzenden Waldstück. Hier konnte Adelaide an einem Baum festgebunden aufgefunden werden. Das Tier war augenscheinlich unverletzt, jedoch offensichtlich stark eingeschüchtert und verängstigt. Adelaide wurde in die Obhut ihrer Herrchen übergeben.

Die Polizei Betzdorf bedankt sich bei allen Zeuginnen und Zeugen für die eingegangenen Hinweise, und setzt die Ermittlungen in dem Fall weiter fort. Sie nimmt weiter Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an [email protected] entgegen. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)