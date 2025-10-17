Einbruch in Wittlich: Pflasterstein in Scheibe geworfen – Wertgegenstände geklaut

0
Foto: pixabay/Symbolbild

WITTLICH. Am gestrigen Donnerstag ereignete sich zwischen 18.00 und 22.30 Uhr ein Wohnungseinbruchsdiebstahl im Bereich der Händelstraße in Wittlich. Die unbekannten Täter warfen mittels eines Pflastersteins eine Fensterscheibe der Parterrewohnung ein und gelangten durch Durchgriff und Öffnen des Fenstergriffs ins Innere der Wohnung.

Hier durchsuchten sie die Zimmer der Wohnung und entwendeten aufgefundene Wertgegenstände. Die genaue Schadenssumme kann bisher nicht beziffert werden. Durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort entsprechend aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger ArtikelNachtkultur ist relevant: Was Nachtbürgermeister in Rheinland-Pfalz leisten

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.