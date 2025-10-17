Saarland: Bis zu 150 km/h innerorts – Bauarbeiter in Lebensgefahr gebracht

SAARBRÜCKEN. Am 16.10.2025 kam es ab 16.20 in Saarbrücken, beginnend an der HEM Tankstelle / Gersweilerstraße, dann Mathiasstraße, Georg-Heckl-Straße und letztlich Saarbrücker Straße in Burbach in Fahrtrichtung Völklingen zu zahlreichen Rotlichtverstößen.

Hinzu kommen Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit (möglicherweise bis 150 km/h innerorts) und Überholmanöver bis hin zu Durchfahren von Baustellenbereichen, in denen Bauarbeiter bis zur Lebensgefahr gefährdet wurden. Laut Zeugenaussagen handelte es sich um einen Pkw mit französischem Kennzeichen, besetzt mit zwei Männern. Zeugen bzw. Geschädigte, die die Fahrmanöver beobachtet haben bzw. ausweichen mussten, um Kollisionen zu vermeiden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbachin Verbindung zu setzen (Telefon: 0681/97150, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)