Frontalzusammenstoß auf B420: Pkw wird in Straßengraben geschleudert

ODENBACH/KUSEL – Die Fehleinschätzung einer 22-jährigen Autofahrerin führte auf der B420 am frühen Morgen zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Zwei Personen wurden hierbei verletzt.

Eine 22-jährige Fahrerin eines weißen Opel Astra setzte in Höhe des Dämmerhofs trotz Überholverbot zum Überholen eines Lastkraftwagens an.

Überholmanöver führt zu Frontalzusammenstoß

Laut aktuellem Stand der Ermittlungen übersah die 22-Jährige dabei einen entgegenkommenden Ford Fiesta. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch diese in den angrenzenden Straßengraben geschleudert wurden.

Die Fahrerinnen erlitten durch den Aufprall Verletzungen, die eine Behandlung in umliegenden Krankenhäusern erforderlich machten.

Zur Versorgung der Verletzten und für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B420 für circa zwei Stunden voll gesperrt werden.