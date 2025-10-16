Schöndorf: Unbekannte stehlen hochwertige E-Bikes aus Garage

0
Foto: pixabay/Symbolbild

SCHÖNDORF. In der Zeit von Samstag, 11.10.2025, bis Mittwoch, 15.10.2025, ist es im Schöndorfer Ortsteil Lonzenburg in der Straße „Am Reizenwald“ durch bislang unbekannte Täter zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrrädern (E-Bikes) gekommen. Die Räder waren in einer Garage abgestellt.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen (Telefon: 06503-91510). (Quelle: Polizeidirektion Trier)

Vorheriger ArtikelLandespflegekammer für verpflichtendes Gesellschaftsjahr – kann Pflege stärken
Nächster ArtikelBrutaler Angriff: Zimmergenossen im Schlaf mit Messer attackiert – Anklage wegen versuchten Mordes!

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.