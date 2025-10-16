Schöndorf: Unbekannte stehlen hochwertige E-Bikes aus Garage

SCHÖNDORF. In der Zeit von Samstag, 11.10.2025, bis Mittwoch, 15.10.2025, ist es im Schöndorfer Ortsteil Lonzenburg in der Straße „Am Reizenwald“ durch bislang unbekannte Täter zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrrädern (E-Bikes) gekommen. Die Räder waren in einer Garage abgestellt.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen (Telefon: 06503-91510). (Quelle: Polizeidirektion Trier)