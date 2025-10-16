RLP: Unbekannte stehlen Mischlingshündin „Adelaide“ aus Gartenhaus

Mitten in der Nacht oder am frühen Morgen verschwindet eine Mischlingshündin aus einem Gartenhaus. Wer Adelaide gestohlen hat, ist noch unklar.

KIRCHEN. Am Morgen war sie auf einmal nicht mehr da: Eine Hündin namens Adelaide ist in Kirchen an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen aus einem Gartenhaus gestohlen worden.

Die unbekannten Täter entführten die etwa acht Jahre alte Mischlingsdame am Dienstag am frühen Morgen oder noch in der Nacht im Landkreis Altenkirchen, wie die Polizei mitteilte. Jetzt suchen die Beamten nach Zeugen, die Hinweise dazu geben können, wo die Hündin sein könnte. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu der Tat oder zu Adelaides Aufenthaltsort unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.

Adelaide war nach den Ermittlungen der Polizei häufiger nachts in dem Gartenhaus, sagte ein Sprecher. Die Tür wurde demnach nicht aufgebrochen. Die Hündin hat laut der Mitteilung weißes Fell und ist ungefähr so groß wie ein Schäferhund. (Quellen: dpa, Polizeidirektion Neuwied/Rhein)