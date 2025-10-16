Luxemburg: Drei minderjährige Einbrecher, Diebstahl mit Gewalt und Suff-Fahrten

LUXEMBURG. Für den gestrigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale einen Diebstahl mittel Gewalt, minderjährige Einbrecher sowie mehrere Alkoholfahrten im Großherzogtum.

Am Abend des 15.10.2025 wurde der Polizei gegen 20.00 Uhr ein Diebstahl mittels Gewalt in der Rue John Ernest Dolibois in Differdange gemeldet. Ersten Informationen zufolge näherte sich ein Mann einer Frau und entwendete ihr mittels Handgreiflichkeiten ihre Handtasche. Der Täter ergriff umgehend die Flucht. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Ebenfalls am 15.10.2025, gegen 16.15 Uhr, wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Op der Schanz in Altrier gemeldet. Die Täter seien anschließend mit einem Fahrzeug in Richtung Junglinster geflüchtet. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug auf der Autobahn A7 zwischen der Jonction Grünewald und Waldhof gestoppt werden. Bei den Fahrzeuginsassen handelte sich um drei Minderjährige. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug sowie das Diebesgut beschlagnahmt, Jugendschutzmeldungen erstellt und die drei Tatverdächtigen in einer entsprechende Struktur untergebracht.

Am Abend desselben Tages wurde ferner eine Polizeistreife in der Rue Joseph Junck im hauptstädtischen Bahnhofsviertel auf ein Fahrzeug aufmerksam, das schlecht auf dem Bürgersteig stationiert war und den Verkehr behinderte. Der Fahrer konnte ebenfalls angetroffen werden. Dieser wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und ein Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am gleichen Abend wurde eine Fahrerin in Asselscheuer aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise gemeldet. Eine Polizeistreife konnte die Fahrerin kurze Zeit später antreffen. Der Alkoholtest bei der Frau verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Bei der Kontrolle eines Fahrers in der Nacht zum 16.10.2025 auf der A1 verlief der Alkoholtest ebenfalls positiv und Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)