Gefahr für Honigbienen: Asiatische Hornisse breitet sich in der Eifel aus

PRÜM. Wie der Volksfreund berichtet, wird die Asiatische Hornisse immer mehr zum Problem für Bienenvölker in der Eifel. Die invasive Art frisst u.a. Schmetterlinge, Libellen oder Fliegen, aber auch Hummeln, Wespen und Bienen.

So griffen Asiatische Hornissen laut dem Bericht vor wenigen Wochen Bienenstöcke im Prümer Kurpark an. Vor dem Einflugtor musste deshalb ein Gitter angebracht werden.

Die invasive Art wurde in diesem Frühjahr vom Bundesumweltministerium als etabliert eingestuft. Daher besteht keine Bekämpfungspflicht der Naturschutzbehörden mehr. Das Land Rheinland-Pfalz bezahlt lediglich die Entfernung eines gemeldeten Nests im öffentlichen Raum, nicht auf Privatgrund.

Aus dem Prümer Hornissennest hat ein zertifizierter Wespen- und Hornissenumsiedler etwa 3500 Hornissen abgesaugt. Der Fall in Prüm ist innerhalb des Eifelkreises kein Einzelfall. (Quelle: Trierischer Volksfreund)