Umwelt-Sauerei in Wittlich: Schrottreifer Motorroller in Gebüsch entsorgt

0
Foto: pixabay/Symbolbild

WITTLICH. Am 15.10.2025, gegen 20.50 Uhr, entdeckten Zeugen im Bereich des Tennishauses in Wittlich-Bombogen einen offenbar im dortigen Gebüsch entsorgten Motorroller.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht, dass bisher unbekannte Täter diesen offensichtlich nicht mehr fahrtüchtigen und „schrottreifen“ Motorroller der Marke „Jinan Qingqi Motorcycle“ im dortigen Waldgebiet entsorgt hatten.

Glücklicherweise befanden sich keine Betriebsstoffe mehr im Fahrzeug, so dass hierdurch keine Umweltschäden zu befürchten sein dürften.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger ArtikelRLP: Igel bleibt in Maschendrahtzaun stecken – Polizei eilt zu Hilfe

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.