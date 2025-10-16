Umwelt-Sauerei in Wittlich: Schrottreifer Motorroller in Gebüsch entsorgt

WITTLICH. Am 15.10.2025, gegen 20.50 Uhr, entdeckten Zeugen im Bereich des Tennishauses in Wittlich-Bombogen einen offenbar im dortigen Gebüsch entsorgten Motorroller.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht, dass bisher unbekannte Täter diesen offensichtlich nicht mehr fahrtüchtigen und „schrottreifen“ Motorroller der Marke „Jinan Qingqi Motorcycle“ im dortigen Waldgebiet entsorgt hatten.

Glücklicherweise befanden sich keine Betriebsstoffe mehr im Fahrzeug, so dass hierdurch keine Umweltschäden zu befürchten sein dürften.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)