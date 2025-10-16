RLP: Igel bleibt in Maschendrahtzaun stecken – Polizei eilt zu Hilfe

HAßLOCH. Am gestrigen Mittwoch meldete ein Radfahrer um 11.30 Uhr auf einem Feldweg in Haßloch im Bereich der Rennbahnstraße einen Igel in Not. Der Igel wollte ein anliegendes Grundstück durch einen Maschendrahtzaun verlassen und blieb in diesem stecken.

Aus eigener Kraft konnte er sich nicht mehr befreien. Die Polizeibeamten fuhren vor Ort und halfen dem Igel mit eigenen Hilfsmitteln aus dem Gartenzaun heraus. Der Igel kugelte sich nach der Befreiung zunächst unverzüglich ein, um sich von den widerfahrenen Strapazen zu erholen. Augenscheinlich trug er keine Verletzungen davon, da er kurze Zeit später seinen Weg in den Wald munter fortsetzen konnte. (Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße)