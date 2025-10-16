Trier: Fahrgast-Kabinenschiff kollidiert mit Römerbrücke – „Fehler in der nautischen Führung“

In den vergangenen Monaten gab es mehrere Schiffsunfälle auf der Mosel. Nun wird eine weitere Kollision mit einer Brücke bekannt.

TRIER. Im September hat es auf der Mosel einen weiteren Schiffsunfall gegeben: Am 9. September sei ein Fahrgast-Kabinenschiff bei seiner Fahrt moselabwärts mit der Römerbrücke in Trier kollidiert, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Trier auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Schaden sei sowohl an der Brücke als auch am Schiff gering gewesen.

Unfallursache sei «ein Fehler in der nautischen Führung» gewesen – also ein Versehen vom Schiffsführer, wie der Sprecher sagte. Verletzte gab es demnach keine. Das Schiff sei weiter in den Hafen Trier gefahren. Dort habe man sich dann die Schäden angeschaut. Am Kreuzfahrtschiff habe es Lackabrieb und eine größere Delle gegeben.

Zuletzt gab es mehrere Schiffsunfälle

Die Stadt Trier bestätigte: «Es gab einen Unfall, aber es ist fast nichts passiert», sagte ein Sprecher. «Der Schaden an unserem Pfeiler war wohl marginal.» Die Wasserschutzpolizei sprach von «Betonabplatzungen».

In den vergangenen Monaten gab es mehrere Schiffsunfälle. Am letzten Septemberwochenende hatte ein Frachtschiff zwei Brücken im Kreis Trier-Saarburg gerammt (lokalo.de berichtete). Zudem waren Schleusentore angefahren worden: Im Dezember 2024 in Müden und im Juli in St. Aldegund (beides Kreis Cochem-Zell). (Quelle: dpa)