++ Update: Ein Schwerverletzter bei Brand in Trierer Neustraße ++

TRIER. Bei einem Wohnungsbrand in der Neustraße ist am heutigen Sonntagmittag eine Person schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit Brandverletzungen von Feuerwehrleuten gerettet und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der von der Küche der Wohnung im ersten Geschoss ausgehende Brand war 20 Minuten nach der Alarmierung der Feuerwehr gegen 13.20 Uhr gelöscht. Anschließend durchsuchten die Wehrleute die übrigen Wohnungen. Weitere Personen hatten bei Eintreffen der Wehren das Haus bereits selbstständig verlassen. Die Wohnung ist unbewohnbar, weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus möglicherweise auch.

Im Einsatz waren rund 50 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Olewig, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (Quelle: Stadt Trier)