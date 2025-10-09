Trier: Busumleitungen der Stadtbusse in Euren

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, werden ab Montag, 13. Oktober, bis voraussichtlich Montag, 3. November 2025, werden die Stadtbusse in Euren wegen Baumaßnahmen in der Eisenbahnstraße wie folgt umgeleitet:
- Die Busse der Linien 2 und 81 mit Ziel Zewen Friedhof/Igel fahren die gewohnte Route bis zur Haltestelle Spirostraße und werden im Anschluss über Im Speyer und Luxemburger Straße umgeleitet. In Richtung Innenstadt werden die Linien 2 und 81 ab der Haltestelle Diedenhofener Straße über die Luxemburger Straße und Im Speyer zur Haltestelle Spirostraße umgeleitet.
- Die Busse der Linie 11 und 73 in Richtung Euren Friedhof enden und beginnen an der Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße.
- Die Busse der Linie 73, die aus dem Industriegebiet Zewen kommen, fahren ab der Haltestelle Diedenhofener Straße eine Umleitung über die Luxemburger Straße.
Im genannten Zeitraum sind die Haltestellen Lenus-Mars-Straße, Ludwig-Steinbach-Straße und Hontheimstraße für die Linie 2 aufgehoben und an die Haltestelle Spirostraße verlegt. Die Haltestellen Euren Friedhof und Hontheimstraße können nicht von den Linien 11 und 73 angefahren werden und werden an die Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße verlegt.
Für Fragen zur Busumleitung steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 zur Verfügung.