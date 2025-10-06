Renten-Schock in Trier: Neue Zahlen zeigen, wie schlecht die Moselstadt wirklich dasteht!

TRIER. Wer in Trier seinen Ruhestand verbringt, bekommt im Schnitt deutlich weniger Rente als in vielen anderen Städten Deutschlands. Das geht aus einer aktuellen Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion(BT-Drucksache 21/1421) hervor. Die Zahlen offenbaren deutliche Unterschiede – auch innerhalb von Rheinland-Pfalz.

Berlin legt Daten offen – Trier fällt zurück

Laut Bundesregierung liegt die durchschnittliche Altersrente in Deutschland derzeit bei

1.486 Euro für Männer

985 Euro für Frauen (Zahlbeträge, Rentenbestand 2024).

In Rheinland-Pfalz liegen die Werte leicht darunter – Männer erhalten im Schnitt 1.472 Euro, Frauen 863 Euro.

Doch Trier schneidet deutlich schlechter ab:

Männer: 1.241 Euro

Frauen: 861 Euro

Damit liegt die Moselstadt fast 250 Euro unter dem Bundesdurchschnitt bei Männern und zählt laut Regierungsdaten zu den Städten mit den niedrigsten Renten Westdeutschlands.

Warum Trier beim Rentenniveau verliert

Die Ursachen sind vielschichtig: Trier ist geprägt von kleinteiliger Wirtschaft, Einzelhandel, Tourismus und Dienstleistungsjobs – alles Branchen mit vergleichsweise niedrigen Einkommen. Viele Beschäftigte arbeiten in Teilzeit oder Minijobs, was sich später direkt auf die Rentenpunkte auswirkt.

Zum Vergleich: In Ludwigshafen, wo Großunternehmen wie BASF prägen, liegt die Männer-Rente bei 1.580 Euro, Frauen erhalten 896 Euro – fast 350 Euro mehr als in Trier.

Frauen besonders stark benachteiligt

Der Unterschied zwischen Männern und Frauen beträgt in Trier über 400 Euro pro Monat – ein deutliches Zeichen für anhaltende Einkommens- und Arbeitszeitunterschiede.

Interessant: In mehreren ostdeutschen Städten – etwa Schwerin oder Cottbus – liegt die durchschnittliche Frauenrente inzwischen über der der Männer. Grund ist die frühere Vollzeitquote von Frauen in der DDR, die zu mehr Rentenpunkten führte.

Rheinland-Pfalz im Mittelfeld – Trier unter den Schlusslichtern

Im Landesvergleich steht Rheinland-Pfalz beim Rentenniveau nur im unteren Mittelfeld. Städte wie Mainz oder Ludwigshafen liegen leicht über dem Durchschnitt, während Regionen wie die Eifel, der Hunsrück oder der Landkreis Bernkastel-Wittlich noch niedrigere Werte verzeichnen.

In einigen Kreisen liegt die Männer-Rente unter 1.200 Euro, die Frauen-Rente unter 850 Euro – ein Niveau, das bei steigenden Lebenshaltungskosten kaum ausreicht.

Politischer Zündstoff: Renten-Schere wächst weiter

Die Zahlen aus Berlin sorgen bundesweit für Diskussionen. Denn sie zeigen, wie stark regionale und geschlechtsspezifische Unterschiede im Rentensystem fortbestehen.

Während in Böblingen (Baden-Württemberg) Rentner im Schnitt über 1.700 Euro beziehen, bleiben es in Trier nur etwa 1.241 Euro. Mehr Trier-News

Experten sprechen von einem „Spiegel der Lohnpolitik der letzten Jahrzehnte“ und warnen, dass Altersarmut längst kein Randphänomen mehr ist.

Fazit: Trier steht vor einer sozialen Herausforderung

Die demografische Entwicklung in Trier ist klar: Die Bevölkerung altert, doch die Einkommens- und Rentenbasis bleibt schwach. Wenn die Renten im Bundesvergleich so niedrig bleiben, droht vielen Menschen im Ruhestand eine finanzielle Schieflage.

Während Trier als Kultur- und Universitätsstadt glänzt, zeigt die Rentenstatistik, dass soziale Sicherheit im Alter zur wachsenden Herausforderung wird.

Quellen