Rheuma-Aktionsplan soll Diagnose und Therapie beschleunigen

MAINZ – Mehr Tempo bis zur Diagnose, die Nutzung von Telemedizin und Weiterbildungen für medizinisches Personal: Mit dieser Mischung möchte Rheinland-Pfalz Schritte hin zu einer besseren medizinischen Versorgung rheumakranker Menschen unterstützen.

Gebündelt sind die Maßnahmen in einem «Aktionsplan zur Stärkung der rheumatologischen Versorgung», den Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) in Mainz vorstellte.

Der SPD-Politiker und der Leiter des Schwerpunktes Rheumatologie und klinische Immunologie an der Universitätsmedizin Mainz, Andreas Schwarting, machten aber auch deutlich, dass damit nicht alle Probleme im Umgang mit weit verbreiteten rheumatischen Erkrankungen gelöst sind. Um was geht es?

Was ist Rheuma genau und wie viele Menschen betrifft es?

Es gibt nach Angaben der Deutschen Rheuma-Liga sehr viele Formen von Rheuma. Die häufigste entzündliche Erkrankung der Gelenke ist die rheumatoide Arthritis, andere Beispiele sind die Schuppenflechten-Arthritis oder rheumatische Erkrankungen vor allem an der Wirbelsäule wie etwa die Bechterew’sche Krankheit. Von Rheuma betroffen sein können längst nicht nur ältere Menschen, auch Kinder können erkranken.

Laut dem Landesverband der Liga haben in Rheinland-Pfalz schätzungsweise rund 800.000 Menschen Rheuma, also rund jeder Fünfte. Betroffen sind laut dem Gesundheitsministerium auch etwa 20.000 Kinder und Jugendliche. An entzündlichen rheumatischen Erkrankungen, die massive chronische Beschwerden oder auch Einschränkungen bei der Beweglichkeit nach sich ziehen können, leiden demnach etwa 120.000 Menschen im Land.

Gerade bei entzündlichen Rheuma-Erkrankungen spielt der Faktor Zeit eine große Rolle. Eine möglichst schnelle Diagnose und damit verbunden ein möglichst schneller Therapiestart kann bleibende Schäden an Knorpeln und Knochen verhindern, wie Schwarting, der auch ärztlicher Direktor des Rheumazentrums Rheinland-Pfalz ist, erklärt.

Warum braucht es einen Aktionsplan für Rheuma?

Häufig wird Rheuma zunächst nicht als solches erkannt, so verrinnt wertvolle Zeit. Der Klassiker sei, dass Betroffene zunächst bei Schmerzen zum Hausarzt gingen, sagt Margit Schmalhofer, Geschäftsführerin des Landesverbandes Rheinland-Pfalz der Deutschen Rheuma-Liga. Es werde eine Salbe empfohlen, vielleicht auch eine Bandage, Termine bei Orthopäden könnten folgen. Insbesondere bei Kindern hätten viele erstmal Rheuma nicht auf dem Schirm.

Auch kann es lange dauern, bis Patientinnen und Patienten einen Termin bei einem Rheumatologen bekommen. Es gebe schlicht nur eine begrenzte Zahl spezialisierter Fachärztinnen und Fachärzte, sagt das Gesundheitsministerium.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz gibt es 18,75 Praxissitze für Rheumatologen im Land. Davon seien aktuell sieben frei. Wünschenswert wären für Schwarting 50 bis 60 Rheumatologen in Rheinland-Pfalz, Minister Hoch hielte schon 30 bis 40 Spezialisten für spitze.