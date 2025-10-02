Osburg: Dreiste Diebe klauen Gartenstühle und Schirmständer

OSBURG – Im Zeitraum von Dienstag, den 30. September, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, den 2. Oktober 2025, 10:30 Uhr, wurde in der Ortslage Osburg ein dreister Diebstahl registriert.

Unbekannte Täter entwendeten im Sternfelder Weg mehrere Gartenstühle sowie einen Schirmständer eines Sonnenschirms.

500 Euro Schaden: Polizei sucht Hinweise

Der entstandene Sachschaden durch den Diebstahl wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Täter konnten die Örtlichkeit unerkannt verlassen. Die Polizeiinspektion Hermeskeil hat die Ermittlungen zum Tathergang und zu möglichen Tatverdächtigen aufgenommen.

Die Beamten bitten Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Sternfelder Weg gemacht haben, sich telefonisch unter 06503/91510 oder per E-Mail an die Dienststelle zu wenden.