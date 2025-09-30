Neues Familien-Paradies in Bitburg: Das KuTZ eröffnet mit Open-Air-Event am Flugplatz!

BITBURG – Eine tolle Nachricht für alle Familien in Bitburg und der gesamten Region: Das neue Kurs- und Therapie-Zentrum (KuTZ) von Hebamme Diana Surges feiert an diesem Freitag seine große Eröffnung!

Nach intensiver Suche hat sie einen neuen, größeren Standort an der Heinrich-Hertz-Straße 10 in Bitburg gefunden. Das Areal am Flugplatz lässt die Herzen aller Familien höherschlagen.

Viel mehr als nur Hebammenarbeit

Das neue Familienzentrum ist ein wahres Paradies für Familien. Hier finden Eltern und Kinder Unterstützung in jeder Lebensphase. Das breitgefächerte Angebot reicht von Hypnosen für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch über Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse bis hin zu Yoga und Pilates.

Auch für die Kleinsten gibt es spannende Angebote wie Babymassage, Krabbelgruppen und Trageberatung. Für Kinder und Jugendliche gibt es Kindertanzen, Hip-Hop und kreative Gruppenangebote.

Angebot wird ständig erweitert

Das Beste daran: Das Angebot wird ständig erweitert! Geplant sind unter anderem Erste-Hilfe-Kurse, Großelternkurse, Schlafcoachings und Kinderentspannungskurse. Das Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich alle Generationen willkommen fühlen und Familien in jeder Lebensphase die passende Unterstützung finden.

Mega-Open-Air-Eröffnungsfest am 3. Oktober

Die offizielle Eröffnung wird mit einem großen Open-Air-Spektakel für die ganze Familie gefeiert! Besucher können sich ab 13 Uhr auf Live-Musik von namhaften Künstlern freuen, darunter die Kölner Band StadtRand, das Duo CS Acoustic sowie die Coldplay Tribute Band Sky Full of Stars. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Foodtrucks, Getränke, Cocktails und natürlich Eis, Zuckerwatte und Slush für die Kleinsten.

Kinderprogramm und mehr

Das Kinderprogramm verspricht jede Menge Spaß mit einer Hüpfburg, Kinderschminken, einem Geschichtenerzähler und Tanzaufführungen. Der Eintritt ist frei, und das Fest richtet sich an die gesamte Region. Es ist die perfekte Gelegenheit, das neue Familienzentrum kennenzulernen und einen tollen Tag mit der Familie zu verbringen.

Was? Eröffnungs-Open-Air-Familienfest KUTZ BITBURG

Wann? Freitag, 3. Oktober, 13 Uhr

Wo? Neues KuTZ Familienzentrum, Heinrich-Hertz-Straße 10 in Bitburg