Wo in RLP Steuergeld verschwendet wird: Steuerzahlerbund präsentiert Schwarzbuch

Auch Rheinland-Pfalz ist im Fokus des Steuerzahlerbunds. Im Schwarzbuch werden die skurrilsten Fälle dokumentiert.

MAINZ. Gibt es Kostenexplosionen bei Bauvorhaben? Haben sich Kommunen bei der Finanzierung von vermeintlichen Vorzeigeprojekten verhoben?

Wie hat das Land seine öffentlichen Ausgaben im Griff? Der Bund der Steuerzahler wird am heutigen Dienstag in Mainz (11.00 Uhr) das neue Schwarzbuch vorstellen, bei dem der verschwenderische Umgang mit Steuergeld dokumentiert wird. Insgesamt 100 gravierende Fälle aus ganz Deutschland enthält das Schwarzbuch. Darunter sind auch mehrere skurrile Fälle aus Rheinland-Pfalz. (Quelle: dpa)