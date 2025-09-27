Brand im Hunsrück: Familie verliert ihr Zuhause

LINDENSCHIED – Ein Feuer hat ein Wohnhaus und eine angrenzende Scheune in Lindenschied (Rhein-Hunsrück-Kreis) verwüstet.

Die Feuerwehr habe die Flammen gelöscht, aber das Haus sei nicht mehr bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher. Bei den Bewohnern handelt es sich demnach um eine fünfköpfige Familie, die nun vorerst in einer Notunterkunft unterkommt.

Das Ehepaar und die drei Kinder waren dem Sprecher zufolge zu Hause gewesen, als das Feuer ausbrach. Sie konnten das Gebäude demnach aber rechtzeitig verlassen. Verletzt worden sei niemand.

Ersten Schätzungen der Polizei zufolge liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich. Der landwirtschaftliche Gebäudekomplex war laut einer Mitteilung in Vollbrand geraten. Die Scheune sei komplett niedergebrannt, sagte der Sprecher. Noch ist demnach unklar, warum das Feuer ausbrach.