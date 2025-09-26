Sanierung der Roscheider Straße in Konz: Nächster Bauabschnitt beginnt

0
Deckensanierung im 1. Bauabschnitt. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung Konz

KONZ. Am Montag, 6. Oktober 2025, beginnt der nächste Bauabschnitt für die Sanierung der Roscheider Straße in Konz. In den darauffolgenden Wochen werden Arbeiten im Bereich des Kreisverkehrs am Valdenaire- und Röderbusch-Ring durchgeführt.

Dazu bleibt die bisherige Sperrung der Straße zwischen den Einmündungen Bussardstraße und Valdenaire-Ring beibehalten. Die Umleitung erfolgt weiterhin über den Langenbergring und die Bussardstraße. Zusätzlich werden im Kreisverkehr Ampeln den Verkehr regeln.

Die Bushaltestelle „Neuer Friedhof“ wird aufgrund der Bauarbeiten aufgehoben. In diesem Zeitraum werden die Bushaltestellen „Im Seif-Wald-Ring“ angefahren. Die Zufahrt zum Friedhof ist über den oberen Teil des Röderbusch-Rings möglich.

Die Gesamtmaßnahme soll im Dezember abgeschlossen werden. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)

Vorheriger ArtikelAußerordentliches Engagement gewürdigt: 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Zell
Nächster ArtikelAcht Verletzte bei Explosion von Wohn- und Geschäftshaus: Ermittlungen dauern an

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.