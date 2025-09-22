Saarland: Maskierter überfällt Bäckerei mit vorgehaltener Schusswaffe – Bargeld erbeutet

Maskierter Mann mit Pistole
EIn maskierter Mann mit Pistole. Foto: dpa-Archiv

HOMBURG. Am frühen Morgen des 22.9.2025 kam es gegen 4.30 Uhr zu
einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale in der Ringstraße in
Homburg. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein maskierter Täter die Filiale,
welche für den Kundenverkehr noch nicht geöffnet war.

Hier bedrohte der Täter einen Mitarbeiter durch Vorhalt einer Schusswaffe und erbeutete Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Täter unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung des Täters: Männlich, ca. 175 – 180 cm groß, korpulente Statur, schwarz gekleidet, dunkle Strumpfmaske im Gesicht, schwarze Handschuhe, spricht akzentfrei Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060 oder per E-Mail [email protected]) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)

