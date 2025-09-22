Vermisstenfall: Polizei sucht nach Martin F. (21) – Hilflose Lage nicht ausgeschlossen

Lahnstein/Koblenz – Seit den frühen Morgenstunden des Sonntags, 21. September 2025, wird der 21-jährige Martin F. aus Lahnstein vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach Angaben der Kriminalpolizei Koblenz kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der junge Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Beschreibung des Vermissten:

Größe: 170–175 cm

Statur: sehr schlank, 50–55 kg

Haare: braun, kurz

Augen: braun

Auffälligkeiten: 2 Ohrlöcher mit Steckern Tattoo am linken Zeigefinger (Oberseite): Kreuz



Polizei bittet um Mithilfe

Wer Martin F. seit Sonntag gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Koblenz unter Tel. 0261-92156 390 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.