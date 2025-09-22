Vermisstenfall: Polizei sucht nach Martin F. (21) – Hilflose Lage nicht ausgeschlossen

0

Lahnstein/Koblenz – Seit den frühen Morgenstunden des Sonntags, 21. September 2025, wird der 21-jährige Martin F. aus Lahnstein vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach Angaben der Kriminalpolizei Koblenz kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der junge Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Beschreibung des Vermissten:

  • Größe: 170–175 cm

  • Statur: sehr schlank, 50–55 kg

  • Haare: braun, kurz

  • Augen: braun

  • Auffälligkeiten:

    • 2 Ohrlöcher mit Steckern

    • Tattoo am linken Zeigefinger (Oberseite): Kreuz

Polizei bittet um Mithilfe

Wer Martin F. seit Sonntag gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Koblenz unter Tel. 0261-92156 390 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Mehr Blaulicht-News

Vorheriger Artikel„Meenzer Bub“ Niko Springer feiert Sensation: Deutscher gewinnt Darts-Titel in Budapest
Nächster ArtikelRLP: Brutale Attacke an Bahnhof – mit voller Wucht gegen Kopf von Senior (84) getreten

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.