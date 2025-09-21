Kreisverkehr Wasserliesch: PKW donnert gegen Verkehrszeichen – Fahrer haut ab

Foto: Sarah Knorr / dpa / Symbolbild

SAARBURG. Am 20.9.2025, gegen 21.45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Saarburg ein verunfallter PKW im Kreisverkehr Wasserliesch B419 / B51 gemeldet. Der Mercedes mit luxemburgischen Kennzeichen befuhr vermutlich die B419 aus Richtung Luxemburg kommend in Richtung Trier.

Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und auf dem Kreisverkehr zum Stehen, nachdem es zuvor mit einem Verkehrszeichen kollidiert war. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Ereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06581-91550). (Quelle: Polizeidirektion Trier)

