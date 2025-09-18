Schlagabtausch um Trierer Theatersanierung: OB Leibe kontra IHK – „Populistisch & unredlich“

Streit um die Theatersanierung: Stadt reagiert auf IHK-Kritik

TRIER. Die Debatte um die geplante Sanierung des Trierer Theaters mit einem Kostenrahmen von rund 90 Millionen Euro nimmt Fahrt auf. Nach der am Dienstag veröffentlichten Kritik der Industrie- und Handelskammer (IHK), die die Finanzierung infrage gestellt hatte, haben Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und Kulturdezernent Markus Nöhl (SPD) nun deutlich Stellung bezogen.

Leibe zeigte sich „irritiert“ über die Mitteilung der IHK, da diese aus Sicht der Stadt auf einer „falschen Interpretation“ von Zahlen in der Berichterstattung des Trierischen Volksfreunds beruhe. Lokalo.de hatte bereits Mitte März exklusiv über die Kostensteigerungen des Trierer Theaters berichtet.

Finanzierung: Vergleich mit der neuen Hauptfeuerwache

Der Oberbürgermeister betonte, dass die Sanierung des Theaters für den städtischen Haushalt ebenso tragbar sei wie die derzeit laufende Investition von 145 Millionen Euro in die neue Hauptfeuerwache mit Leitstelle und Rettungswache.

„Beides sind Großprojekte für die ganze Region Trier, und beide werden umfangreich co-finanziert“, so Leibe. Die Mittel würden zudem über einen Zeitraum von fünf bis sechs Jahren gestreckt.

„Unredlich und populistisch“: OB Leibe über IHK

Die Stadt Trier verfüge jährlich über bis zu 100 Millionen Euro investive Mittel, die auch zweistellige Millionenbeträge für Schulen, Kitas, Brückensanierungen und Gewerbegebiete wie ParQ54 umfassen. Leibe machte klar: „Zu suggerieren, eine Investition ins Theater gehe zu Lasten anderer Projekte und damit die unterschiedlichen Aufgaben der Stadt gegeneinander auszuspielen, ist angesichts der uns zur Verfügung stehenden investiven Mittel populistisch und unredlich.“

Kultur als Standortfaktor

Kulturdezernent Markus Nöhl verwies auf die historische Bedeutung der Sanierung: „Das Theater ist ein nie wirklich fertig gebautes Haus aus den 60er-Jahren. Jahrzehntelang wurden Investitionen versäumt. Mit der Sanierung machen wir es fit für die nächsten Jahrzehnte.“

Neben dem kulturellen Wert sei das Theater ein Arbeitsplatz für rund 250 Menschen und ein wichtiger Standortfaktor für Trier: „Das stärkt die Attraktivität der Stadt – auch wirtschaftlich.“

Antwort auf die IHK: „Ein echter Investitionsbooster“

Leibe wies die generelle Infragestellung des Projekts durch die IHK zurück. Gerade die regionale Wirtschaft profitiere von den Millioneninvestitionen: „Der größte Teil fließt in die Erneuerung von Technik, Elektrik und Versorgungsinfrastruktur. In diesem Sinne ist das Projekt auch ein städtischer Investitionsbooster – den eine Kammer eigentlich begrüßen sollte.“

Ob und in welchem Umfang Mittel aus dem angekündigten Investitionsbooster von Bund und Land genutzt werden können, sei aufgrund fehlender Verordnungen aus Berlin allerdings noch offen.

FAZIT

Die Stadt Trier verteidigt die Sanierung des Theaters mit Nachdruck – nicht nur als Kulturprojekt, sondern auch als wirtschaftliche Investition. Während die IHK vor finanzieller Belastung warnt, sehen OB Leibe und Dezernent Nöhl in dem Millionenprojekt vor allem einen starken Impuls für die Region.