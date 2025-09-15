Hunsrück: Grabschändung und Diebstahl auf dem Friedhof in Irmenach

IRMENACH – In der Zeit zwischen dem 10. September und dem 12. September 2025 kam es auf dem Friedhof in Irmenach zu einer Grabschändung und Diebstählen. Bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Grableuchten und die dazugehörigen Blumenvasen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Diebstahl wurde erst am Sonntag, dem 14. September, bemerkt. Die Polizei Traben-Trarbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Friedhof in Irmenach gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06541-6270 zu melden.