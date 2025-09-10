Trier: Zweiter Bauabschnitt beginnt in Hohenzollernstraße – Umleitungen und Sperrung

TRIER. Ab Mittwoch, 10. September 2025, wechselt die Wanderbaustelle in der Hohenzollernstraße in den zweiten Bauabschnitt. Hierbei wird der Bereich zwischen der Einfahrt zur Hubert-Neuerburg-Straße und der Einfahrt zur Franz-Altmaier-Straße abgedeckt.

Der Verkehr vom Pacelliufer kommend in Richtung Saarstraße wird weiterhin über die Hubert-Neuerburg-Straße und die Kentenichstraße umgeleitet. Der Verkehr aus der Hubert-Neuerburg-Straße kommend, kann in diesem Zeitraum nur links über die Hohenzollernstraße in Richtung Pacelliufer abfahren.

Aus der Saarstraße ist eine Einfahrt in die Hohenzollernstraße nur bis zum Beginn des Baufeldes auf Höhe der Franz-Altmaier-Straße möglich, dahinter beginnt die Vollsperrung. Verkehrsteilnehmer aus der Saarstraße fahren zum Pacelliufer in Richtung Feyen/St. Medard eine Umleitung über die Kreuzung Konrad-Adenauer-Brücke, sowie in Richtung Innenstadt eine Umleitung über die Südallee/Kaiserstraße. Diese Umleitungen gelten in allen vier Bauabschnitten und sind vor Ort entsprechend ausgeschildert.

Die Krausstraße ist von der Baumaßnahme nicht betroffen. Verkehrsteilnehmer können hier, wie gewohnt, rechts in Richtung Pacelliufer abbiegen.

Der dritte Bauabschnitt beginnt voraussichtlich Anfang November 2025 und liegt zwischen der Einfahrt zur Franz-Altmaier-Straße und der Zufahrt zum Parkplatz der Edeka-Filiale. Der letzte Abschnitt liegt zwischen der Einfahrt zum Parkplatz der Edeka-Filiale und der Einfahrt in die Saarstraße und wird ebenfalls im Rahmen einer Vollsperrung gebaut.

Weitere Informationen dazu folgen rechtzeitig vor dem jeweiligen Abschnitt. Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)