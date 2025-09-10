RLP: Jugendliche verfolgen Schuh-Diebin – Bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten

Foto: Etienne Dötsch/dpa/Symbolbild

HERDORF. Am 9.9.2025 meldete die Mitarbeiterin eines Herdorfer Schuhgeschäfts gegen kurz vor 19.00 Uhr den Ladendiebstahl durch eine nun flüchtige Frau. Sie würde die Diebin nun zusammen mit ein paar Jugendlichen verfolgen.

Die eingesetzten Streifen der Polizeiinspektion Betzdorf konnten die Anruferin sowie drei Jugendliche im Alter von 14 Jahren im Bereich eines nahegelegenen Supermarkts antreffen. Die couragierten Jungen hatten die mutmaßliche Ladendiebin mittlerweile dort gestellt und hielten diese bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei der Beschuldigten konnte das Diebesgut, ein paar Schuhe, aufgefunden werden. Die Polizei Betzdorf nahm eine Strafanzeige gegen die 31-jährige mutmaßliche Diebin auf. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)

