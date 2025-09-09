Wetter-Aussichten für die Region: Nach starkem Regen zeigt sich die Sonne

Nach ergiebigem Regen wird das Wetter in den kommenden Tagen etwas freundlicher. Die Temperaturen liegen um die 20 Grad.

OFFENBACH. Nach teils starken Regenfällen entspannt sich die Wettersituation morgen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Nach Nebelauflösung sei es wechselnd bewölkt und es gebe nur wenig Neigung zu Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Die Temperaturen steigen demnach auf 19 bis 22 Grad. Am Donnerstag und Freitag müsse wieder mit Regen gerechnet werden. Am Donnerstag gebe es heitere Abschnitte, es seien aber auch Schauer und teils Gewitter möglich. Die Höchsttemperatur liegt den Meteorologen zufolge bei 21 Grad. Der Freitag bringt laut DWD einen Wechsel von Sonne, Wolken und Schauern bei bis zu 20 Grad. (Quelle: dpa)