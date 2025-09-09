Unwetter in Luxemburg: Starkregen, Straßensperrungen, Hochwasserwarnung

LUXEMBURG. Der luxemburgische Wetterdienst MeteoLux warnt für den gestrigen Montagabend und den heutigen Dienstagmorgen vor Starkregen mit Niederschlagsmengen von allgemein 50 bis 80 l/m². Lokal sind bei langsam ziehenden gewittrigen Schauern auch Mengen oberhalb 100 l/m² möglich.

Zudem besteht eine Hochwasserwarnung für den Süden des Landes: Erhebliche Überschwemmungen sind möglich, auch in selten betroffenen Gebieten. Es besteht Gefahr für Mensch und Eigentum. Für den Norden des Landes wird vor geringem Hochwasser gewarnt, welches lokal zu Überschwemmungen und Schäden führen kann. Bei Aktivitäten in betroffenen Gebieten ist Vorsicht geboten.

Ferner meldet die Police Grand-Ducale mehrere hochwasserbedingte Straßensperrungen: