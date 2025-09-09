Unwetter in Luxemburg: Starkregen, Straßensperrungen, Hochwasserwarnung

LUXEMBURG. Der luxemburgische Wetterdienst MeteoLux warnt für den gestrigen Montagabend und den heutigen Dienstagmorgen vor Starkregen mit Niederschlagsmengen von allgemein 50 bis 80 l/m². Lokal sind bei langsam ziehenden gewittrigen Schauern auch Mengen oberhalb 100 l/m² möglich.
Zudem besteht eine Hochwasserwarnung für den Süden des Landes: Erhebliche Überschwemmungen sind möglich, auch in selten betroffenen Gebieten. Es besteht Gefahr für Mensch und Eigentum. Für den Norden des Landes wird vor geringem Hochwasser gewarnt, welches lokal zu Überschwemmungen und Schäden führen kann. Bei Aktivitäten in betroffenen Gebieten ist Vorsicht geboten.
Ferner meldet die Police Grand-Ducale mehrere hochwasserbedingte Straßensperrungen:
- Die Place François-Joseph Dargent in Eich (Luxemburg-Stadt) ist aktuell wegen Hochwasser gesperrt worden.
- Der Tunnel Rangwee ist auch nur noch teilweise befahrbar.
- Die Strecke des CR158 Bivingen (Roeser) ist auch momentant in beide Richtungen gesperrt.
- Der Tunnel des Kreisverkehrs Serra auf dem Kirchberg ist überflutet, bitte hier nicht mehr durchfahren.
- Die rue d’oetrange in Schrassig ist nicht mehr befahrbar.
- In der rue de la cimetière in Beggen liegt ein Baum in der Strasse, beide Fahrbahnen sind blockiert.
- In Ettelbrück in Richtung Welsdorf ist durch den Erdrutsch eine Spur gesperrt.
- Auf der Höhe der Q8 in der Pulvermühle ist die Straße überflutet, bitte grossräumig umfahren. (Quellen: MeteoLux, Police Grand-Ducale)