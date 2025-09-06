Eifelpark Leuchten 2025 – Magische Nächte voller Licht, Klang und Farben

Wenn der Tag sich verabschiedet und die ersten Lichter zwischen den Bäumen aufblitzen, beginnt im Eifelpark ein ganz besonderes Schauspiel: Das Eifelpark Leuchten 2025 lädt Besucherinnen und Besucher erneut zu einem unvergesslichen Abend voller Illuminationen, Projektionen und Naturmagie ein.

Vom 12. September bis zum 5. Oktober 2025, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, verwandelt sich das gesamte Parkgelände in eine leuchtende Traumwelt für die ganze Familie.

Was euch erwartet

Ob zum Staunen, Spazieren, Fotografieren oder einfach nur Genießen – beim Eifelpark Leuchten kommen große und kleine Besucher voll auf ihre Kosten. Hier ein Überblick über die besonderen Highlights:

🛤️ Walk of Light

Der beliebte Lichtteppich begleitet euch vom Waldtheater hinauf durch den illuminierten Wald – ein visuelles Erlebnis mit Gänsehaut-Garantie.

🌋 NEU: Der große Vulkan in Flammen

Ein spektakuläres neues Element: Der beleuchtete Vulkan bringt dramatische Lichtstimmungen in den Wald und ist ein echter Hingucker bei Nacht.

🎶 NEU: Der interaktive Musikerweg

Hier wird der Spaziergang zum Spielplatz: Besucher können selbst mit interaktiven Instrumenten Klänge erzeugen und Teil der Inszenierung werden.

🦋 NEU: Die Schmetterlingsschaukel

Ein besonderes Mitmach-Erlebnis – schaukelt euch hinein in eine leuchtende Szenerie und werdet selbst Teil des Kunstwerks.

🦚 Klassiker & Tierfiguren

Natürlich dürfen auch die Publikumslieblinge nicht fehlen: Der leuchtende Pfau, fantasievolle Tiergestalten und viele weitere Lichtobjekte machen jeden Schritt zu einer kleinen Entdeckungsreise.

Fahrspaß vor der Dunkelheit

Damit auch die Zeit bis zum Einbruch der Dunkelheit aktiv genutzt werden kann, sind von 18:00 bis 20:00 Uhr einige Fahrgeschäfte geöffnet – darunter:

Eifel-Coaster

Käpt’n Jacks Wilde Maus

Platzhirsch

Domino

So beginnt der Abend mit einer Extraportion Action – bevor das große Leuchten startet.

Öffnungszeiten & Tickets

📅 12. September – 5. Oktober 2025

🗓️ Donnerstag bis Sonntag

⏰ Jeweils von 18:00 bis 22:00 Uhr

🎟️ Online-Tickets & Familienangebote erhältlich unter: www.eifelpark.de

💡 Tipp: Samstags besser online buchen – die Abendkasse ist geöffnet, kann aber voll werden!

Herbstliche Genüsse

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Herbstliche Speisen, süße Snacks und warme Getränke machen den Besuch nicht nur optisch, sondern auch kulinarisch zum Erlebnis.

Das Eifelpark Leuchten ist ein herbstliches Highlight für Groß und Klein – ein Ort zum Staunen, Lachen und Erinnerungen schaffen. Kommt vorbei und erlebt magische Nächte mitten in der Natur!