Neues Feuerwehrgerätehaus in Salmtal: Ebling übergibt Förderbescheid

Foto: Innenministerium RLP

SALMTAL. Innenminister Michael Ebling hat Bürgermeister Manuel Follmann einen Förderbescheid in Höhe von 5,4 Millionen Euro aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ überreicht. Gefördert wird der Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses in Salmtal, das in der Flutnacht stark beschädigt wurde.

„Mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Salmtal, den die Verbandsgemeinde
Wittlich-Land gemeinsam mit dem Landkreis Bernkastel-Wittlich realisiert, entstehen vier zusätzliche Stellplätze, um die Feuerwehrfahrzeuge der Verbandsgemeinde unterzubringen. Damit werden die Kapazitäten erweitert und die Infrastruktur geschaffen, die Einsatzkräfte benötigen, um im Ernstfall schnell und zuverlässig handeln zu können“, sagte Innenminister Michael Ebling.

Gleichzeitig wird die Feuerwehreinsatzzentrale für den überörtlichen Brand- und Katastrophenschutz an den neuen Standort umziehen. So erhalten die mehr als 100 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr moderne Rahmenbedingungen für ihr unverzichtbares Engagement, und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr in Salmtal wird langfristig gesichert. Bürgermeister Follmann freute sich, den lang ersehnten Förderbescheid entgegennehmen zu dürfen und dankte dem Innenminister herzlich für die wertvolle
Unterstützung des Projektes.

Mit dem Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ von Bund und Ländern werden Mittel zur Beseitigung der durch den Starkregen und das Hochwasser vom 14. und 15. Juli 2021 entstandenen Schäden bereitgestellt. Bislang wurden für die Wiederherstellung der allgemeinen kommunalen Infrastruktur in Rheinland-Pfalz Förderungen in Höhe von über einer Milliarde Euro aus dem Aufbauhilfefonds bewilligt. (Quelle: Verbandsgemeinde Wittlich-Land)

