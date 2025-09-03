Milliarden-Deal? Von Freisen in die Welt – Saarland soll Patria-Panzer bauen

Saarbrücken. Die Produktion des neuen Patria-Transportpanzers im Saarland rückt näher: Der Verteidigungsausschuss des Bundestages hat den Bau eines Pilotmodells für 32 Millionen Euro genehmigt. Damit hat das Milliardenprojekt einen entscheidenden Zwischenschritt genommen – nun liegt der Ball beim Haushaltsausschuss, der schon bald die finale Entscheidung über den Großauftrag fällen könnte.

Wichtiger Schritt für den Rüstungsstandort Saarland

Für das Saarland bedeutet die Zusage eine Stärkung seiner Rolle als Rüstungs- und Industriestandort. Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) sprach von einem „wichtigen Zwischenschritt mit enormen Wachstumsperspektiven für die Produktion und die Instandsetzung“. Insbesondere im Bereich Wartung verfügt die Region bereits über anerkannte Kompetenzen. Mehr News aus dem Saarland

Der Standort Freisen im Landkreis St. Wendel, wo der Rüstungskonzern KNDS Deutschland Maintenance mit rund 700 Mitarbeitern bereits Militärfahrzeuge repariert und umrüstet, soll massiv ausgebaut werden. „Sollte auch der Haushaltsausschuss positiv entscheiden, würde das die Bedeutung des Saarlandes als Rüstungsstandort erheblich steigern“, so Barke.

Bis zu 300 neue Arbeitsplätze möglich

Im Raum steht die Produktion von bis zu 3.000 Patria-Radpanzern für die Bundeswehr – als Nachfolger des in die Jahre gekommenen Transportpanzers Fuchs. Schon im Oktober 2024 hatte die Unternehmensführung angekündigt, bis zu 300 neue Stellen in Freisen zu schaffen, sollte das Saarland den Zuschlag für die Serienfertigung erhalten.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte bei einem Besuch im September 2024 angekündigt, dass die Bundeswehr den Fuchs-Nachfolger in Freisen bauen und instand setzen lassen wolle – „vorbehaltlich des Bundestagsbeschlusses“.

Milliardenauftrag in Sicht

Der Beauftragte für Rüstung der CDU-Landtagsfraktion, Christopher Salm, sprach von einem „bedeutenden Meilenstein hin zur milliardenschweren Produktion eines Transportpanzers bei KNDS in Freisen-Schwarzerden“. Dies werde nicht nur den Standort nachhaltig sichern, sondern auch zahlreiche neue Industriearbeitsplätze im nördlichen Saarland schaffen.

Ob der endgültige Startschuss fällt, entscheidet sich in Kürze im Haushaltsausschuss des Bundestages. Für das Saarland wäre es ein Prestigeerfolg – und ein massiver wirtschaftlicher Schub.