Brutale Attacke in Trierer Disko: Diese Strafe verhängte das Landgericht

Eingang des Landgerichts Trier mit Glasdach, umgeben von Fenstern und Büschen bei Tageslicht.
Das Trierer Landgericht; Foto: lokalo.de (se)

TRIER. Wie der Volksfreund berichtet, hat das Landgericht Trier einen 33-Jährigen wegen eines lebensgefährlichen Angriffs in einer Trierer Diskothek wegen schwerer Körperverletzung zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Der Mann hatte im Oktober 2023 einem damals 26-Jährigen in der Diskothek Forum die Beine weggetreten. Der 26-Jährige schlug mit dem Kopf auf, blieb bewusstlos liegen und schwebte in Lebensgefahr.

Obwohl der 33-Jährige Reue zeigte und, verhängte die Dritte Große Strafkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt eine hohe Strafe, da der Angeklagte in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Taten vorbestraft wurde. Häufig wurden die Taten unter Alkoholeinfluss begangen. (Quelle: Trierischer Volksfreund)

