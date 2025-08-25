WAS? WAS? WAR ES? Polizei nennt mögliches Motiv von Messerattacke auf Kind

SCHALLODENBACH. Nach einem Messerangriff auf ein zehnjähriges Mädchen in Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) und der Festnahme des Tatverdächtigen haben Ermittler ein mögliches Motiv genannt.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wirft dem 22-Jährigen vor, «einen versuchten sexuellen Kindesmissbrauch ohne Körperkontakt» vertuscht haben zu wollen, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Auf der Grundlage dieses Verdachts sehe die Anklagebehörde die Attacke als versuchten Mord.

Mehrere Messerstiche am Kopf

Der Mann soll das Mädchen am 21. August mit mehreren Messerstichen am Kopf verletzt haben. Beide lebten demnach im selben Haushalt. Der 22-Jährige flüchtete zunächst und war am vergangenen Samstag bei Schneckenhausen, einem Nachbarort von Schallodenbach, festgenommen worden. Der Zehnjährigen gehe es «den Umständen entsprechend gut», hieß es. Sie werde in Kürze das Krankenhaus verlassen können.

Gegen den Tatverdächtigen sei Haftbefehl erlassen worden, er sitze in Untersuchungshaft, hieß es. Der junge Mann habe keine Vorstrafen und mache Gebrauch von seinem Schweigerecht. Nähere Angaben zu dem versuchten Missbrauch werde man aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht machen.

«Nach aktuellen Erkenntnissen hielt sich der 22-Jährige bis zu seiner Festnahme unter freiem Himmel im Bereich der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg auf», teilte die Polizei mit. An der Suche waren demnach mehr als 200 uniformierte und zivile Kräfte beteiligt. Zum Einsatz kamen Drohnen und Spürhunde sowie Polizeihubschrauber der Polizei Rheinland-Pfalz und Hessen.