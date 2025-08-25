Schienenersatzverkehr nach LUX: Ruhiger Start für Pendler

TRIER/LUBEMBURG – Der erste Montag des Schienenersatzverkehrs zwischen Trier und Luxemburg verlief weitgehend reibungslos.

Seit Samstag sind auf dem luxemburgischen Streckenabschnitt keine Züge mehr unterwegs. Eine SWR-Reporterin berichtete am Morgen von eher wenigen Fahrgästen.

Pendler berichten über Vorteile und Nachteile

Ein Bus, der um 6:40 Uhr in Trier startete, war mit rund 20 Pendlerinnen und Pendlern besetzt. Einer von ihnen äußerte sich positiv über die Existenz des Ersatzverkehrs, da die Fahrt mit dem Auto eine kostspielige Alternative von fast 100 Kilometern pro Tag darstelle. Er gab jedoch zu bedenken, dass das Angebot nur für zeitlich flexible Arbeitnehmer eine Option sei.

Der befürchtete Berufsverkehrsstau auf dem Weg nach Luxemburg blieb weitgehend aus. Der Bus erreichte sein Ziel in Luxemburg-Stadt sogar fünf Minuten vor der geplanten Ankunftszeit von 7:50 Uhr. Unterdessen informierte der Automobil-Club Luxemburg, dass sich der Stau auf der A1 zwar früher als üblich, aber nicht länger als an vergleichbaren Tagen gebildet habe. Die Baumaßnahmen, bei denen 13 Kilometer Gleis erneuert werden, sollen bis Mitte September andauern.