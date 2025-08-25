++ Trier aktuell: Vollsperrung auf Luxemburger Straße – Baum muss gefällt werden ++

TRIER. Aktuell muss die Luxemburger Straße zwischen Euren und Zewen auf Höhe des ehemaligen Real-Marktes in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Dies teilt die Stadt Trier in den sozialen Netzwerken mit.

Die Sperrung dauert voraussichtlich eine bis anderthalb Stunden, der Verkehr wird während der Sperrung über Gottbillstraße und Niederkircher Straße umgeleitet. Grund für die Sperrung: Eine große Linde hat sich bei einer Baumkontrolle als nicht mehr standsicher erwiesen und muss sofort gefällt werden, weil sie sonst die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gefährdet.