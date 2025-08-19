Ist Florian Wirtz wirklich 140 Millionen Euro wert? 

Der Transfermarkt bietet für Sportfans mindestens eben soviel Drama und Unterhaltung wie der Sport selbst. Deswegen wird die Zeit zwischen den Spielzeiten von Fußballfans und auch von Freunden von Fußball-Wettquoten sehr geschätzt, denn immerhin hat man so noch einiges zu besprechen, bevor es wieder in den regulären Spielbetrieb geht. In der letzten Saison machte besonders ein Transfer von sich reden. Es ging um den Rekordtransfer von Florian Wirtz. Der Leverkusener wechselte für die sagenhafte Summe von 140 Millionen Euro zum FC Liverpool. Die Summe gilt als die höchste Ablösesumme in der Bundesliga. Da fragt man sich natürlich, ob ein einzelner Spieler eine solche Summe wert ist.

Wie wird der Wert eines Spielers bemessen?

Der Wert eines Spielers setzt sich aus einer Vielzahl von Faktoren zusammen. Ganz vorne steht natürlich die Leistungsbilanz. Kann der Spieler einen direkten Einfluss auf den Erfolg des Vereins nehmen? Klassischerweise werden daher die besonders hohen Summen in erster Linie für torgefährliche Spieler bezahlt. Auch das Alter spielt eine Rolle. Wenn ein Spieler noch am Anfang der Karriere steht, dann stellt er potenziell eine langfristige Investition dar. Das treibt den Preis nach oben. Handelt es sich außerdem um ein bekanntes Gesicht, verspricht sich der Verein mehr Verkäufe im Bereich Merchandise.

Welche Qualitäten bringt Florian Wirtz mit?

Was den Spieler Florian Wirtz so attraktiv für einen Verein macht, ist seine ausgezeichnete Spieltechnik im zarten Alter von 22 Jahren. Er hat eine hervorragende Ballkontrolle mit präzisen Pässen und auch eigener Torgefährlichkeit. Wirtz gilt als besonders flexibel. Er ist besonders wertvoll beim Spielaufbau im vorderen Mittelfeld, kann aber auch selbst mal schnell das gegnerische Tor stürmen. Dazu kommt seine hohe Geschwindigkeit und exzellente Konditionierung, Wirtz gilt nämlich als ein sehr laufstarker Spieler. Sein Sinn für den Spielfluss prädestiniert ihn für eine zukünftige Rolle als Kapitän.

Die bisherige Leistung

Florian Wirtz stieß im Jahre 2020 zur Jugend von Bayer 04 Leverkusen und hat sich sofort einen Namen gemacht. Im Mai des gleichen Jahres spielte er bereits im Mai. Mit gerade mal 17 Jahren wurde er damit zum jüngsten Spieler in der Herrenbundesliga. Obwohl die Mannschaft in jener Saison dem FC Bayern mit 2 zu 4 unterlag, konnte Wirtz einen Treffer landen und ist damit der jüngste Torschütze in der Bundesliga. Seit 2021 ist er außerdem Teil der Nationalmannschaft. Im Jahre 2025 wurde Florian Wirtz außerdem zum Fußballer des Jahres gewählt.

Wie wird Wirtz ins neue Team passen?

Wenn man sich den Stil des Cheftrainers Arne Slot ansieht, dann wird Wirtz vermutlich eine hervorragende Ergänzung sein. Die Liverpooler zeichnen sich durch einen offensiven Fußball mit hoher Flexibilität auf den Flanken aus. Dabei spielen frühes Pressing und gezielte Pässe und Seitenwechsel eine entscheidende Rolle. Wirtz kann mit seiner natürlichen Kreativität gezielten Einfluss auf den Spielaufbau nehmen und seine Kollegen im Angriff schnell und präzise bespielen. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, kann er auch ganz einfach selbst den Angriff führen und den Zug zum Tor bringen. Das erlaubt die Vorhersehbarkeit, die sich bei Liverpool breitgemacht hat, ein wenig aufzubrechen.

Wert und Investment

Als ein besonders junger Spieler ist Florian Wirtz eine ausgezeichnete Investition. Das Ziel von Liverpool muss hier aber die langfristige Entwicklung und der Aufbau von Wirtz hin zu einer Führungsrolle sein. Dann macht sich auch die hohe Ablösesumme bezahlt. Denn wenn man den Betrag zum Beispiel über 5 Jahre aufteilt, dann ist die Summe gar nicht mehr so hoch. Falls Wirtz in dieser Zeit zu einem nachhaltigen Teamerfolg beiträgt, dann hat sich der Einkauf auf jeden Fall gelohnt. Ob Wirtz die hohe Summe also wert war, das wird sich spätestens im Laufe der nächsten Spielzeit beweisen.

Prognose für die Entwicklung

Die größte Herausforderung für den Erfolg von Wirtz wird sicherlich der Teamgeist und das Selbstverständnis der etablierten Spieler sein. Wenn sie in der Lage sind, Wirtz als vollwertiges Teammitglied aufzunehmen und ihn direkt aktiv in den Spielverlauf einzubinden, dann blickt Liverpool in eine goldene Zukunft. Falls aber Ego und Stolz im Wege stehen, dann wird es schwierig. Dieses Problem gibt es öfters bei den Transfers des neuen „Goldenen Jungen“. Die Hauptaufgabe liegt daher bei Trainer Arne Slot, das Team entsprechend zu einer richtigen Teamleistung zu motivieren. Am Talent von Wirtz wird es sicherlich nicht liegen, denn das ist bereits ausreichend belegt.