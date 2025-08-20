Festnahme auf der A3: Lkw mit gestohlener Baumaschine beschlagnahmt

0
Festnahme mit Handschellen
Festnahme mit Handschellen vor einem Polizeiwagen. Foto: dpa

MONTABAUR – Die Autobahnpolizeien Montabaur und Wiesbaden haben auf der A 3 am Elzer Berg einen Sattelzug angehalten und den Fahrer festgenommen.

Dem Einsatz ging eine Beobachtung der Polizei Rheinland-Pfalz voraus, die das Gespann verfolgt hatte.

Lkw transportierte gestohlene Baumaschine

Der Grund für das Anhalten des Sattelzuges war eine Baumaschine, die auf dem Lkw geladen war und die offenbar kurz zuvor in Frankreich gestohlen worden war.

Zur Festnahme des Fahrers musste die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt kurzzeitig voll gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Limburger Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamen Zentrum der deutsch-französischen Polizeizusammenarbeit in Kehl übernommen. Der Sattelschlepper wurde mitsamt dem Diebesgut abgeschleppt.

