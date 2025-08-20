Polizei stoppt Raser-Irrsinn auf der A602: 250 km/h bei erlaubten 100 km/h

Ein Polizeiwagen im Einsatz
Foto: dpa / Symbolbild

TRIER – Am heutigen Mittwochmorgen, 20.08.25, wurde von der Polizei in Trier ein Fahrzeug bemerkt, das mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Zurmaiener Straße in Trier stadtauswärts fuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Fahrzeuges auf. 

Verfahren wegen illegalem Rennen eingeleitet

Auf der A602 in Richtung Autobahndreieck Moseltal beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug auf bis zu 250 km/h, bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Dabei betätigte er mehrfach den Blinker, woraufhin vor ihm fahrende Fahrzeuge den Fahrstreifen wechselten. Die Beamten konnten die Fahrt zeitnah beenden.

Dem 31-jährigen Fahrer wurde vor Ort die Fahrerlaubnis entzogen und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Verdachts auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen, mehrfacher Nötigung im Straßenverkehr sowie zahlreicher Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, um weitere Nötigungen zu klären.

