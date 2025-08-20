Wegen Hupen an Ampel: Brutale Schläger verprügeln Autofahrer

ST. INGBERT – Am Montag, dem 18. August 2025, ereignete sich gegen 13:44 Uhr in der Poststraße in St. Ingbert ein Vorfall, bei dem ein Autofahrer brutal körperlich angegangen und sein Fahrzeug beschädigt wurde.

Hupen führt zu Attacke

Der Fahrer eines grauen Renault Partner bemerkte, wie ein vorausfahrender grauer Audi Q3 eine rote Fußgängerampel überfuhr und eine Fußgängerin zum Ausweichen zwang.

Um den Audi-Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, betätigte er die Hupe. Daraufhin hielt der Audi an. Drei Männer im Alter von Mitte 20 stiegen aus. Ein Mann schlug mehrfach auf den Geschädigten ein und verletzte ihn im Gesicht. Ein weiterer Mann schlug auf das Auto und beschädigte es. Aufgrund der Anwesenheit mehrerer Passanten ließen die Täter von einer weiteren Tatausführung ab. Sie flüchteten, ein Mann mit dem Audi, die beiden anderen zu Fuß.

Die Polizeiinspektionen Homburg und St. Ingbert bitten die gefährdete Fußgängerin sowie weitere Zeugen, sich zu melden.