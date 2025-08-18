Ferienende in RLP: Bildungsminister Teuber blickt auf das neue Schuljahr

Die Sommerferien sind vorbei. Was gibt es Neues im Unterricht und in den Schulen?

MAINZ. Zum Start in das neue Schuljahr wird Bildungsminister Sven Teuber am heutigen Montag (9.30 Uhr) die anstehenden Veränderungen für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte präsentieren. Der SPD-Politiker wird bei dem Treffen in einer Mainzer Grundschule auch darüber berichten, wie viele Lehrerinnen und Lehrer künftig an den Schulen in Rheinland-Pfalz im Einsatz sind.

Im Schuljahr 2025/26 steigt die Zahl der Kinder und Jugendlichen auf rund 550.400. Das sind knapp 5.000 Schülerinnen und Schüler mehr im Unterricht als im Jahr zuvor. In Rheinland-Pfalz gibt es mehr als 1.600 Schulen. Zuletzt waren rund 44.000 Lehrkräfte in den Klassen. (dpa)