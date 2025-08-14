++ Update: SEK-Einsatz in Bad Bertrich – 37-Jähriger festgenommen ++

Die Beamten sperrten den Bereich der Fußgängerzone in dem kleinen Kurort ab. Foto: dpa

BAD BERTRICH – Bei der Durchsuchung eines Gebäudes in Bad Bertrich (Landkreis Cochem-Zell) hat ein Bewohner Polizisten angegriffen. Die Beamten zogen sich daraufhin aus dem Haus zurück, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Der 37-jährige Verdächtige blieb am Nachmittag zunächst weiterhin im Gebäude. Schließlich nahmen Kräfte der Spezialeinheiten den Mann fest – laut Polizei dann widerstandslos.

Während der Einsatz lief, sperrten Einsatzkräfte die Fußgängerzone in dem kleinen Kurort. Für Unbeteiligte bestand laut Polizei aber keine Gefahr. Ob die Polizisten durch den Angriff verletzt wurden, war einem Sprecher zufolge zunächst unklar.

