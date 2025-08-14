Berlin – Wie bild.de unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, steht der Rauswurf von Bahn-Chef Richard Lutz fest. Für Donnerstag, 17 Uhr, hat Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) kurzfristig zu einem Pressestatement „zur DB AG“ eingeladen – die knappe Vorlaufzeit sorgt bereits für Spekulationen in Politik und Bahnkreisen.

Lutz, der seit 2017 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn ist und dessen Vertrag erst 2022 um fünf Jahre verlängert wurde, steht seit Monaten unter massivem Druck. Vor allem die katastrophalen Pünktlichkeitswerte der Deutschen Bahn haben ihm politisch das Genick gebrochen – zuletzt machten sogar internationale Medien wie die „Washington Post“ die Misere der deutschen Züge zum Thema.

Politischer Druck steigt – Union forderte Ablösung

Innerhalb der Union war die Geduld längst am Ende. Nicht nur der Koalitionsvertrag sah Veränderungen im Bahn-Management vor – auch parteiintern galt Lutz zunehmend als Symbol für die Bahn-Krise. „Es ist höchste Eisenbahn“, hieß es aus CDU-Kreisen schon seit Wochen.

Wie bild.de berichtet, kam es in den vergangenen 48 Stunden zu einem Vieraugengespräch zwischen Verkehrsminister Schnieder und Lutz. Ergebnis: Man trennt sich einvernehmlich. Lutz bleibt jedoch übergangsweise im Amt, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Millionen-Abfindung trotz Krise

Trotz der Kritik muss Lutz finanziell nicht darben:

Im Jahr 2024 verdiente er rund 2,1 Millionen Euro, bestehend aus Festgehalt und Bonuszahlungen. Beobachter erwarten, dass er beim Ausscheiden zusätzlich eine Abfindung in Millionenhöhe erhält.

Bahn in der Krise – und was jetzt kommt

Neben der Pünktlichkeitsmisere schrieb die Bahn zuletzt auch rote Zahlen: Im ersten Halbjahr 2024 stand ein Minus von 760 Millionen Euro in den Büchern. Der Druck, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen, ist enorm – für die Politik ebenso wie für den künftigen Bahn-Chef.

Der Name des Nachfolgers wird mit Spannung erwartet. Fest steht: Wer auch immer übernimmt, muss das Vertrauen der Fahrgäste zurückgewinnen – und die Bahn auf die Schiene der Zuverlässigkeit bringen.

Fazit: Das Aus für Richard Lutz ist ein deutliches Signal: Die Geduld mit der Bummel-Bahn ist am Ende. Mit dem Chefwechsel will die Politik ein Zeichen setzen – ob es auch auf den Schienen ankommt, bleibt abzuwarten