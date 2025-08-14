Kurioser Unfall: Hahn kracht plötzlich auf Autoscheibe

Wildunfälle passieren öfters, gerade im ländlichen Raum. Eine Kollision zwischen einem Hahn und einem Auto hat dagegen Seltenheitswert. Der Unfall war für Mensch und Tier nicht ungefährlich.

RIEDELBERG – Und plötzlich fiel ein Hahn auf die Windschutzscheibe: Genau das ist einer Autofahrerin und ihrem Beifahrer in der Pfalz passiert.

Der Hahn war nach Angaben der Polizei am Mittwochmittag von einem Baum gefallen, als die 53-Jährige bei Riedelberg im Landkreis Südwestpfalz mit ihrem Wagen gerade in einer scharfen Rechtskurve unterwegs war.

Windschutzscheibe zersplittert

Die Windschutzscheibe zersplitterte auf der Beifahrerseite, das Tier lief nach dem Aufprall in einen angrenzenden Wald.

Dem 25 Jahre alte Beifahrer mussten der Polizei zufolge einige Glassplitter aus dem Auge gespült werden, ohne dass Verletzungen blieben. Die Beamten konnte den Besitzer des Hahns bislang nicht ausfindig machen, der Schaden am Auto beträgt rund 1.000 Euro.

