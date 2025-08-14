Polizeieinsatz in Bad Bertrich: Mann greift Beamte an, SEK-Einheiten vor Ort

BAD BETRICH – Seit etwa 12 Uhr am heutigen Donnerstag ist die Polizei in der Kurfürstenstraße in Bad Bertrich im Einsatz. Der Einsatz wurde aufgrund der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses ausgelöst.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein 37-jähriger Mann griff im Rahmen des Einsatzes die Polizeibeamten an. Die Kräfte mussten sich daraufhin aus dem Gebäude zurückziehen und Verstärkung durch Spezialeinheiten anfordern. Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin in dem betroffenen Gebäude.

Der Bereich der Fußgängerzone in Bad Bertrich ist für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Laut Polizeiauskunft besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit.