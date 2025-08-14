Neue Pendler-Statistik: Diese Regionen in Rheinland-Pfalz & Saarland liegen vorne

Wer in Deutschland arbeitet, tut das oft nicht am eigenen Wohnort – und in manchen Regionen sogar fast nie. Neue Daten aus der Zensus-Datenbank zeigen jetzt, wo die Pendlerquoten in Rheinland-Pfalz und im Saarland am höchsten sind.

Kusel und Trier-Saarburg führen in Rheinland-Pfalz

Im Land Rheinland-Pfalz hat der Landkreis Kusel den höchsten Anteil an Berufspendlern. 78,7 Prozent der Einwohner – das sind rund 25.680 Menschen – arbeiten nicht in ihrer Hauptwohnsitzgemeinde. Direkt dahinter folgt der Landkreis Trier-Saarburg mit 75,9 Prozent.

Deutlich niedriger ist die Quote in Städten: In Pirmasens etwa pendeln nur 29,5 Prozent der Erwerbstätigen nach außerhalb.

Saarlouis ist Spitzenreiter im Saarland

Im Saarland liegt der Landkreis Saarlouis vorn: 67,9 Prozent der Einwohner (etwa 64.700 Menschen) arbeiten nicht am Wohnort. Auf Platz zwei folgt der Landkreis Neunkirchen mit 64,5 Prozent.

Deutschlandweit fast jeder Zweite unterwegs

Bundesweit waren zum Zensus-Stichtag 15. Mai 2022 rund 19,3 Millionen der insgesamt 41 Millionen Erwerbstätigen Pendler – ein Anteil von 46,9 Prozent. Die regionalen Unterschiede sind dabei deutlich: Während ländliche Kreise hohe Quoten verzeichnen, arbeiten in Städten oft deutlich mehr Menschen direkt vor Ort.

📊 Fazit: Ob Rheinland-Pfalz oder Saarland – in manchen Landkreisen gehört Pendeln längst zum Alltag. Vor allem ländliche Regionen scheinen dabei auf die Arbeitsplätze in Nachbarkommunen angewiesen zu sein.