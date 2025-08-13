RLP: Einsatz gegen Reichsbürger – Waffenfund durch Spezialkräfte des LKA

In einem Einfamilienhaus finden Einsatzkräfte verdächtige Gegenstände. Beim Hintergrund gehen die Ermittler einem Verdacht nach.

KRIEGSFELD. Bei einem Einsatz in einem Einfamilienhaus in Kriegsfeld (Donnersbergkreis) hat die Polizei Waffen und sprengmittelverdächtige Gegenstände sichergestellt. «Die Maßnahmen richteten sich gegen einen Mann aus Kriegsfeld, der der Reichsbürgerszene zuzuordnen ist».

Dies teilte die Polizeidirektion Worms mit. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes waren für die Untersuchung und Sicherung der Gegenstände vor Ort. «Für Außenstehende bestand keine Gefahr», hieß es. Der Einsatzbereich sei aufgrund der Vollstreckungsmaßnahmen durch die Kriminalinspektion Worms abgesperrt gewesen. Weitere Details könnten wegen der laufenden Ermittlungen vorerst nicht bekanntgegeben werden. (Quelle: dpa)